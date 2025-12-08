Новым генконсулом России в Стамбуле назначили Александра Калачева

С июля 2023 года он был заместителем директора департамента кадров МИД России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новым генеральным консулом России в Стамбуле назначен Александр Калачев. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Приказом Министерства иностранных дел РФ Калачев Александр Александрович назначен генеральным консулом РФ в Стамбуле, Турецкая Республика", - указали в МИД.

Калачев родился в 1980 году, окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 2001 году. Поступил на дипломатическую службу в 2002 году. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом - в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в 2005-2011 годах, генеральным консулом России в Брно в 2020-2022 годах. С июля 2023 года был заместителем директора департамента кадров МИД России.

Владеет английским и норвежским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.