Путин: РФ в рамках председательства в ОДКБ будет делать все для ее укрепления

Президент России отметил, что речь идет о преемственности по всем основным направлениям

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия в рамках своего председательства в ОДКБ в 2026 году будет делать все, что касается укрепления организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече председателями парламентов государств - участников ОДКБ.

"В следующем году председательство в ОДКБ, как вы знаете, переходит к Российской Федерации. Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации", - отметил глава государства, добавив, что эта работа станет продолжением того, что было сделано Киргизией в рамках председательства в этом году.

Речь идет о преемственности по всем основным направлениям указал президент. "Это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия", - пояснил Путин.