Путин отметил вклад ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства в сфере безопасности

Президент РФ также подчеркнул значимость модельного закона по вопросам противодействия терроризму

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства в сфере обороны и безопасности входящих в нее стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателями парламентов государств - членов ОДКБ.

"Действительно вносит серьезный, заметный вклад в совершенствование, гармонизацию законодательства между нашими странами в области обороны и безопасности", - отметил президент, подчеркнув значимость модельного закона по вопросам противодействия терроризму.

Российский лидер указал, что модельный закон является одним из существенных элементов нормативной базы, без которой "на практическом уровне очень трудно принимать какие бы то ни было решения".

"Это, конечно, прежде всего ваша заслуга, заслуга ваших коллег, которые работали над этим нормативным актом и приняли его вместе с вами, разумеется, и под вашим руководством", - добавил Путин.

Кроме того, президент отметил значение совместных политических заявлений. По его словам, принятое сегодня заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира "имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур".

"Новая пятилетняя программа межпарламентского взаимодействия принята. И это говорит о том, что наша работа не связана с текущей конъюнктурой, она рассчитана не только на самое ближайшее время, но имеет горизонт как минимум среднесрочный", - резюмировал Путин.