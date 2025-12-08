Россия и Никарагуа подпишут соглашение о взаимной выдаче преступников

Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на портале правовой информации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту подписать договор между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа о передаче друг другу граждан, приговоренных к лишению свободы. Распоряжение об этом появилось на портале правовой информации.

Также президент утвердил распоряжение о подписании договора о взаимной выдаче друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Согласно договору, страны по запросу обязаны выдать лиц, которые находятся на территории запрашиваемой стороны и обвиняются в преступлении, уголовно наказуемом в обеих странах. Также наказание за его совершение должно составлять не менее одного года лишения свободы.