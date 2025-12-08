Шойгу во Вьетнаме встретится с руководством страны

Секретарь Совета безопасности обсудит сотрудничество Москвы и Ханоя в разных областях, в том числе военной и экономической

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ХАНОЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, прибывший в Ханой во главе межведомственной делегации, проведет переговоры с руководством Вьетнама. В центре внимания, как планируется, будет сотрудничество в разных областях, в том числе военной и экономической.

Ожидается, что Шойгу примет генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, премьер-министр Фам Минь Чинь, намечены встречи с министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом, министром национальной обороны Фан Ван Зянгом. Планируется осмотр некоторых объектов оборонно-промышленного комплекса и возложение венков к Памятнику павшим героям.

Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ, будут обсуждаться "вопросы по широкому спектру российско-вьетнамских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе в многосторонних форматах по линии ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения, взаимодействие в научно-технической сфере". Также намечается "обстоятельное обсуждение" сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом, взаимодействие финансовых разведок, МВД, Минюста и по линии Росгвардии.