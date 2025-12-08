Посольство РФ назвало вбросы об отставке Мадуро частью психологической войны

Российское посольство в Каракасе отметило, что Запад нагнетает обстановку вокруг Венесуэлы, генерируя спекуляции в духе цветных революций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вбросы о якобы возможной отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро служат частью психологической войны Запада. Об этом "Известиям" заявили в посольстве РФ в Каракасе.

Читайте также

"Дипломатия канонерок" по Трампу. Повторит ли Венесуэла судьбу Панамы 1989 года

"Посольству о таких планах [покинуть пост президента] неизвестно. Сами венесуэльцы расценивают подобные вбросы западных источников как часть психологической войны", - указали в диппредставительстве.

Таким образом, по словам дипломатов, "нагнетается обстановка вокруг Венесуэлы, генерируются угрожающие внутреннему порядку спекуляции в духе цветных революций". "Как представляется, ставка делается на подхватывание безосновательных слухов по данному сюжету международными СМИ, которые в таком случае становятся косвенными соучастниками пропагандистской кампании против законного правительства республики", - подчеркнули в посольстве РФ.

В российском диппредставительстве также отметили, что "Международная организация гражданской авиации никаких комментариев в отношении воздушного пространства Венесуэлы не озвучивала, поэтому международные перелеты в эту страну продолжают осуществляться". По словам дипломатов, пока что был всего один случай, когда "россиян поставили перед фактом изменения маршрута накануне вылета".