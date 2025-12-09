Шойгу: для стабильности в Евразии нужна асеаноцентричная система

Это элемент инициативы России по созданию архитектуры равной и неделимой безопасности, отметил секретарь Совета безопасности

ХАНОЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за укрепление асеаноцентричной системы для поддержания стабильности в Евразии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Наши консультации проходят в условиях деградации ситуации в области безопасности в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - констатировал Шойгу на переговорах с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.

"С целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из ее элементов нам видится укрепление асеаноцентричной системы, которая сейчас проходит проверку на прочность", - отметил секретарь СБ РФ.