Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли семь мирных жителей России

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что еще 58 получили ранения

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Семь жителей нескольких субъектов РФ погибли за неделю из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины, почти 60 человек, включая ребенка, получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 65 мирных жителей: ранены 58 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 7 человек. <…> Наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР", - сказал он.

Мирошник уточнил, что чаще всего причиной гибели и ранений мирных жителей РФ становились атаки украинских войск при помощи ударных БПЛА. По его словам, за неделю более 80% от общего числа пострадавших - 55 человек - стали жертвами ударов украинских беспилотников. "Украинские боевики активно направляли свои БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту", - отметил собеседник агентства.

Мирошник также добавил, что противник продолжает дистанционно минировать местность. Так, на прошедшей неделе при подрыве на украинской мине погиб 55-летний житель поселка Ялта, еще два человека получили ранения, подорвавшись на взрывных устройствах в Димитрове и Ровном.

Всего, по словам Мирошника, ВСУ за неделю выпустили по субъектам РФ свыше 3,2 тыс. различных боеприпасов.