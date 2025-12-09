Мирошник назвал условие, при котором РФ продолжит переговоры с Украиной

Киев и его европейские партнеры пытаются завести в тупик переговорный процесс и хотят сделать Россию виновной, заявил посол по особым поручениям МИД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Украина и ее европейские партнеры пытаются завести в тупик переговорный процесс по предложенному США мирному плану и хотят сделать Россию виновной в срыве урегулирования. Об этом "Известиям" сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его мнению, либо подход, который декларируется в настоящее время США, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым.

"Европа как раз и пытается таким образом трансформировать этот подход, чтобы сделать Россию виноватой в срыве миротворческого процесса. При том что главными противниками миротворчества являются именно европейцы и Украина - ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования", - отмечает дипломат изданию.

Мирошник также отметил, что позиции Москвы по урегулированию конфликта не менялись, добавив, что Россия готова продолжать диалог с Украиной в стамбульском формате. "Сегодня Россия сделала свой шаг. Россия вынесла свое предложение, сформулировала проект меморандума. И в данном случае начиная с июля Россия готова была продолжать эти действия. Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле, - отметил дипломат.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать.