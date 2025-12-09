В ДНР сообщили об уничтожении диверсантов ВСУ при попытке проникнуть в Купянск

Главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что групп было несколько

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Диверсанты противника пытались проникнуть в Купянск. Традиционно - ничего не вышло, очередная затея обернулась оперативным уничтожением личного состава ВСУ", - сообщил советник.

Кимаковский уточнил, что групп было несколько.