В ДНР сообщили об уничтожении диверсантов ВСУ при попытке проникнуть в Купянск
Редакция сайта ТАСС
06:37
ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Диверсанты противника пытались проникнуть в Купянск. Традиционно - ничего не вышло, очередная затея обернулась оперативным уничтожением личного состава ВСУ", - сообщил советник.
Кимаковский уточнил, что групп было несколько.