Новая схема воровства и опасения у окружения Зеленского. Заявления СВР РФ
Редакция сайта ТАСС
08:54
Киевский режим и его сообщники подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В ведомстве отметили, что окружение Владимира Зеленского опасается, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными криминальные схемы заработка.
ТАСС собрал основное из заявления СВР России.
О новой схеме воровства
- Киевский режим и его сообщники "из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией" подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков.
- Новая схема Киева "предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU Lechmar": "Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и глобального Юга, выплачивая в пределах $1 тыс. за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью $5 тыс. за штуку".
- Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны: "Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств, естественно, учтен".
Об опасениях в окружении Зеленского
- Окружение Владимира Зеленского опасается, что урегулирование украинского конфликта "сделает нежизнеспособными" криминальные схемы заработка: "Неудивительно, что проект "мирного плана" [президента США] Дональда Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского".