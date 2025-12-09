Статья

Новая схема воровства и опасения у окружения Зеленского. Заявления СВР РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский © Leon Neal/ Getty Images

Киевский режим и его сообщники подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве отметили, что окружение Владимира Зеленского опасается, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными криминальные схемы заработка.

ТАСС собрал основное из заявления СВР России.

О новой схеме воровства

Киевский режим и его сообщники "из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией" подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков.

Новая схема Киева "предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU Lechmar": "Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и глобального Юга, выплачивая в пределах $1 тыс. за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью $5 тыс. за штуку".

Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны: "Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств, естественно, учтен".

Об опасениях в окружении Зеленского