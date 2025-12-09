Дмитриев: политика Байдена превратила любую критику НАТО в табу

Спецпредставитель президента РФ отметил, что "плотина" ложных нарративов команды Байдена рушится, а правда обеспечит глобальный мир и безопасность

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Политика бывшего президента США Джо Байдена и его контроль над медийным пространством превратили в табу любую критику расширения НАТО. Об этом написал в Х спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Ложные нарративы Байдена и его контроль над СМИ превратили в табу любые обсуждения того, как расширение НАТО снижало стабильность и разжигало украинский конфликт", - написал он.

Глава РФПИ добавил, что "плотина" ложных нарративов команды Байдена рушится, а правда обеспечит глобальный мир и безопасность.