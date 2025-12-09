МИД РФ: Сербия и Венгрия могут стать частью общей евразийской системы безопасности

Посол по особым поручениям Александр Трофимов отметил, что в рамках общей евразийской архитектуры предполагается, что страны сами будут определять, что для них является необходимым для решения задач в области безопасности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Европейские страны, в том числе Сербия и Венгрия, могут стать частью общей архитектуры евразийской безопасности, она открыта для всех заинтересованных участников. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

"Архитектура безопасности видится нам не как жесткая структура или какая-то организация. И еще раз упомяну, что она открыта для всех участников и заинтересованных партнеров, то есть и для европейцев тоже, когда они "дозреют". Но [если] не все вместе, можно и по отдельности. Есть страны Европы, как Белоруссия, Сербия, с ними можно начинать. Интерес проявляет Венгрия. В общем, это вопрос практической деятельности и в каком-то смысле дипломатического искусства", - сказал он на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" по теме "Безопасность в Евразии: от концепции к практике".

Трофимов отметил, что в рамках общей евразийской архитектуры предполагается, что страны сами будут определять, что для них является необходимым для решения задач в области безопасности. Посол по особым поручениям указал, что стратегическим ориентиром в рамках евразийской инициативы РФ видит преобразование Евразии в "единое широкое пространство мира и развития". "В рамках нашей выдвинутой инициативы <...> мы в концептуальном плане стремимся, чтобы евразийские государства взяли на себя полную или преимущественную ответственность за обеспечение своей безопасности и не допускали деструктивные вмешательства извне, насколько это возможно. Это, конечно, включает и урегулирование региональных конфликтов, противоречий, ну и решение других проблем безопасности в комплексном понимании этого понятия", - подчеркнул он.