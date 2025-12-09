Володин: Запад должен озвучить свою позицию по защите памяти борцов с фашизмом

Председатель Госдумы также отметил, что государства, которые раньше входили в Советский Союз, также должны беречь память и сделать все, чтобы "их деды, прадеды, несмотря на разную национальность боровшиеся против фашизма, также были защищены"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, должны озвучить и занять четкую позицию в вопросе защиты памяти тех, кто спас мир от фашизма. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

"Нам крайне важно, чтобы мы с вами со своей стороны сделали все, чтобы была восстановлена справедливость, память о тех, кого нет с нами и кто не может уже сегодня постоять за себя, - сказал Володин. - Страны, некогда входившие в антигитлеровскую коалицию, и Соединенные Штаты Америки, и Англия, и Франция, должны понимать, что им надо озвучить свою позицию в этом вопросе, занять ее на принципиальных основаниях".

Политик подчеркнул, что государства, которые раньше входили в Советский Союз, также должны беречь память и сделать все, чтобы "их деды, прадеды, несмотря на разную национальность боровшиеся против фашизма, также были защищены". "Разговоры эти у нас, безусловно, крайне важны, но еще более важно, чтобы это все перешло уже в форму решений, конкретных шагов. Политика - это поступки и решения", - заключил Володин.