МИД РФ: зверства нацистов в концлагерях не имеют сроков давности

Замглавы ведомства Дмитрий Любинский отметил, что Россия целенаправленно выступает за признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения актом геноцида

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Зверства нацистов в Маутхаузене и других концлагерях не имеют сроков давности, стремление оправдать бывших и нынешних последователей нацизма преступно. Об этом говорится в приветствии замглавы МИД РФ Дмитрия Любинского к участникам премьерного показа документального фильма "Охота на зайцев".

Текст приветствия зачитал заместитель директора третьего европейского департамента МИД РФ Игорь Никитин.

"Зверства нацистов в Маутхаузене и других концлагерях не имеют сроков давности. Россия целенаправленно выступает за признание международным сообществом преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и военнопленных Советского Союза актом геноцида. Ежегодно российские дипломаты вносят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которая принимается голосами стран мирового большинства", - отметил он.

"Инициатива России весьма актуальна в нынешних условиях, когда ряд печально известных стран коллективного Запада пытается исказить правду о Второй мировой войне, предать забвению подвиг настоящих борцов с нацизмом. Стремление оправдать бывших и нынешних последователей нацизма безнравственно и преступно", - подчеркнул дипломат.

Документальный фильм "Охота на зайцев" посвящен произошедшему 3 февраля 1945 года побегу советских военнопленных из крупнейшего концлагеря Третьего рейха - Маутхаузена.