МИД РФ: Запад потерял ценные данные об Арктике, разорвав научные связи с Россией

Директор департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства Владислав Масленников назвал это решение необдуманным

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Западные исследователи лишь навредили самим себе, решив разорвать научные связи с российскими коллегами под политическими предлогами. Таким образом они лишили себя доступа к ценным данным, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Дипломат констатировал, что многолетние научно-исследовательские и академические экспертные связи на Севере "были разорваны практически одномоментно под сомнительными политическими предлогами". "Безрассудное стремление ряда государств к сдерживанию России и санкционному давлению и изоляции привело к весьма печальным последствиям для всего многостороннего сотрудничества в высоких широтах", - отметил он, выступая на XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени А. Н. Чилингарова.

"Это было совершенно необдуманное решение наших западных коллег, от которого пострадали не только и не столько наши ученые-исследователи, сколько их зарубежные партнеры, лишившиеся доступа к ценнейшим данным из российской части Арктики, составляющей больше половины всей арктической зоны. Без вклада наших специалистов просто невозможно обеспечить полноту исследований и изысканий в Заполярье, построить надежный прогноз развития ситуации и принять то или иное взвешенное решение", - сказал Масленников.

При этом он подчеркнул, что, "стремясь к миру стабильности в высоких широтах, Россия при любой геополитической комьюнитуре всегда выступала и выступает за конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, поиск политико-дипломатических развязок для всех возникающих в Заполярье вопросов". "Арктика ждать не будет, и поэтому мы, естественно, готовы возобновлять сотрудничество и с западными странами, но это не значит, что не стоит сейчас уже использовать, и это уже происходит, имеющиеся возможности сотрудничества как раз с вне-региональными странами", - указал директор департамента МИД.