Лавров и Сийярто обсудили урегулирование на Украине

В ходе встречи были проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили перспективы мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Продолжен содержательный обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, включая проблематику урегулирования украинского кризиса", - указывается в сообщении по итогам визита Сийярто в Москву для участия в 16-м заседании Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В министерстве информировали, что в ходе встречи были проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 28 ноября 2025 года в Кремле.