Путин открыл декабрьское заседание СПЧ

Президент РФ впервые встречается с обновленным составом совета

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Мероприятие проходит в комбинированном формате - частично очно, частично по видеосвязи.

Глава государства принял участие в заседании по видеосвязи из Кремля. С ним к мероприятию подключились председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Президент впервые встречается с обновленным составом совета - его ротация указом главы государства прошла накануне.

Заседания СПЧ традиционно проводятся в преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря. Накануне Путин провел ротацию в СПЧ, так что совет соберется в обновленном составе.