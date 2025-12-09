Путин указал на необходимость адаптации ветеранов СВО

Президент не сомневается, что Совет продолжит уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета по правам человека, предложил обсудить меры поддержки участников СВО и их семей.

"Не сомневаюсь, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей, тех, кто потерял своих близких. Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни. Сегодня мы обсудим, что еще необходимо сделать для участников специальной военной операции и контртеррористической операции, для наших ветеранов", - сказал глава государства.