Путин: СПЧ непримирим к русофобии

Для защиты соотечественников много сделал покойный Кирилл Вышинский, отметил президент России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) непримирим к русофобии, а умерший исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский многое сделал для защиты соотечественников за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание совета.

"Отмечу также бескомпромиссную позицию совета в отстаивании интересов наших соотечественников за рубежом и непримиримость к русофобии как одному из проявлений национализма и расизма", - указал глава государства, отметив роль Вышинского в отстаивании прав граждан России, проживающих за рубежом.

"Благодаря его усилиям был принят целый ряд законодательных мер, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении проживающих за рубежом граждан России и соотечественников", - добавил Путин.