Законопроект о беспилотном движении внесут в правительство РФ в 2026 году

Также обсуждался ход исполнения плана мероприятий по созданию условий для применения высокоавтоматизированных транспортных средств 5-го уровня автоматизации на территории России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Проект федерального закона о регулировании движения высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах РФ планируется внести в правительство РФ в первом квартале 2026 года, говорится в сообщении кабмина по итогам совещания под председательством вице-премьера Виталия Савельева.

"Ранее Виталий Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии с дорожной картой. Внесение законопроекта в правительство запланировано на I квартал 2026 года", - сказано в сообщении.

В ходе совещания обсуждался ход исполнения плана мероприятий по созданию условий для применения высокоавтоматизированных транспортных средств 5-го уровня автоматизации (без водителя - прим. ТАСС) на территории России.

Также поднималась тема развития дорожной карты, включающей создание правовой базы для беспилотников и тестирование транспорта 5-го уровня автономности. В рамках этого плана также будет разработана концепция развития рынка беспилотных грузоперевозок в России до 2035 года.

В сообщении также отмечается, что в настоящий момент на дорогах общего пользования в России уже курсируют 95 беспилотных грузовых автомобилей 3-го уровня автономности.