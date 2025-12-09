Небензя: европейские столицы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

Это показало заседание Совета Безопасности ООН, подчеркнул постоянный представитель России при организации

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН наглядно продемонстрировало заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны "до последнего украинца". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании по Украине.

"На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа и Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца. С тем, чтобы пытаться максимально ослабить Россию и любой ценой спасти свой запущенный в 2014 году на Украине стремительно банкротящийся антироссийский проект", - сказал Небензя.