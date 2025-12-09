Небензя: ущерб гражданским объектам Украины наносит их же ПВО в жилых кварталах

Постоянный представитель России при ООН заявил, что большинство украинцев не хочет воевать за узурпировавшую власть клику

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Ущерб, наносимый гражданским объектам на Украине, происходит исключительно из-за действий украинской противовоздушной обороны (ПВО), размещенной в жилых кварталах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

"Все на Украине знают, что дома, больницы, школы и детские сады, если и страдают, то страдают исключительно из-за действий, размещаемых в жилых кварталах в нарушении МГП украинской ПВО", - сказал он.

Дипломат также заявил, что большинство украинцев не хочет воевать за узурпировавшую власть клику, и им не дадут прекратить это военное безумие.