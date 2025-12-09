Мирошник назвал блефом слова Зеленского о готовности к выборам

Владимир Зеленский ставит заведомо неприемлемые условия для их проведения, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заявление Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов - надменный блеф и подтасовка правил, ведь он ставит заведомо неприемлемые условия для их проведения. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ранее Зеленский заявил, что готов к проведению выборов, но добавил, что для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность их проведения.

"Надменный блеф и подтасовка правил - традиционный стиль украинского комика. Если бы Зеленский был готов к выборам, то пошел бы на них в определенный законом срок еще более полутора лет тому назад, а не оставался при власти в роли узурпатора и нелегитимного предводителя. Традиционно заявление Зеленского о готовности что-то сделать содержит заведомо неприемлемые условия для его выполнения. В данном случае это призыв к "европейским партнерам-соучастникам" обеспечить безопасность способом, заведомо неприемлемым для России, таким как присутствие иностранных контингентов на Украине или что-то подобное. Ну и просьба к парламентариям извратить избирательное законодательство так, чтобы выборы выглядели как выборы действующего начальника узниками концлагеря без альтернатив и с игнорированием демократических принципов", - сказал дипломат.