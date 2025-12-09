Посольство РФ осудило попытки Лондона вмешаться в отношения Боливии и России

В диппредставительстве заявили, что не Великобритании решать, с кем и на каких условиях должен сотрудничать боливийский народ

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. Попытки Великобритании навредить отношениям Боливии и России недопустимы и являются еще одним проявлением вмешательства Лондона во внутренние дела других стран. Об этом заявило посольство РФ в Ла-Пасе.

"Недопустимо, что Лондон самовольно наделил себя правом диктовать Боливии, с кем ей следует сотрудничать. Этот патерналистский тон воспроизводит колониальные рефлексы британского прошлого. Подобные рекомендации, преподносимые как дружественный жест, на деле напоминают попытки давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее в газета El Deber опубликовала заявление посла Великобритании в Боливии Ричарда Портера, в котором он призвал власти южноамериканской страны пересмотреть сотрудничество с Россией, "особенно в сфере критически важных минералов и ядерной энергетики". "Боливия - независимое государство, проводящее внешнюю политику, исходя из собственных национальных интересов. Не Соединенному Королевству решать, с кем и на каких условиях должен сотрудничать боливийский народ", - заявило российское посольство.

Диппредставительство также назвало слова британского посла "русофобским нарративом". "Утверждения, что Россия является "международным изгоем", не соответствуют действительности, поскольку международное сообщество гораздо шире западного блока. Россия поддерживает и развивает конструктивные отношения с многочисленными государствами на всех континентах, включая Многонациональное Государство Боливия", - подчеркнуло посольство.