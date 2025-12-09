Лавров выступит в СФ по актуальным вопросам внешней политики России

Ожидается, что особое внимание министр уделит урегулированию украинского кризиса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря выступит на пленарном заседании Совета Федерации с докладом об актуальных вопросах внешней политики страны. Выступление состоится в 10:15 мск в рамках правительственного часа.

Формат заседания предполагает интерактивный диалог - сенаторы смогут адресовать главе дипломатического ведомства вопросы, касающиеся ключевых направлений международной повестки.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такие регулярные встречи способствуют укреплению взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти и позволяют более эффективно координировать работу по продвижению внешнеполитических приоритетов России.

Главные темы

Министр традиционно представит основные направления внешней политики России и остановится на наиболее актуальных темах международной повестки. Особое внимание, как ожидается, будет уделено вопросам урегулирования украинского кризиса. В контексте представленного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию Лавров может вновь обозначить позицию России и дать оценку перспективам переговорного процесса.

Среди других акцентов - отношения с США в условиях возобновленного двустороннего диалога и попыток определить новые ориентиры по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Министр также, вероятно, коснется заявлений европейских политиков о "подготовке к войне с Россией" и общего состояния отношений с ЕС на фоне усиливающейся милитаристской риторики.

Кроме того, Лавров остановится на взаимодействии с дружественными странами, партнерами по БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и другими интеграционными форматами, а также развитии сотрудничества с государствами глобального Юга. В повестку могут войти и региональные вопросы - ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье и в Центральной Азии.

В 2024 году основным содержанием выступления Лаврова стала реализация Концепции внешней политики России. На нынешнем заседании министр представит обновленную оценку международной обстановки и обозначит приоритеты на предстоящий период.