Москалькова: незаконные санкции против государств попирают права человека

При этом должной реакции Управления Верховного комиссара по правам человека ООН не наблюдается, отметила федеральный омбудсмен

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Незаконные санкции против государств, как коллективная ответственность за действия, которые люди не совершали, грубо попирают многие статьи Всеобщей декларации прав человека. Об этом заявила в интервью ТАСС в День прав человека федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Практически все статьи Всеобщей декларации прав человека сегодня если не преданы забвению, то грубо попираются санкциями в отношении целых государств. То есть [применяется] коллективная ответственность за те действия, которые люди не совершали", - сказала Москалькова.

По ее словам, коллективная ответственность заключается в ограничении права людей на передвижение, в ограничении или запрете пользоваться собственными средствами. При этом должной реакции Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, по ее словам, нет. "Что мы видим на сегодняшний день? Комиссариат верховного уровня, который должен реагировать на то, что вопреки внутреннему убеждению человека, что память о предках, что память о подвигах людей, освободивших мир, должна быть жива - мы видим, сносятся памятники", - сказала Москалькова.

Она пояснила, что памятник в этом случае - не просто материальный объект, это "попытка попирать право на историческую память, на память о своих предках".

Москалькова отметила, что День прав человека в мире отмечается в связи с принятием Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, когда "еще не остыли руины Второй мировой войны, миллионы искалеченных судеб, массовое, беспрецедентное, грубое, циничное попирание прав человека". И тогда, по словам омбудсмена, прогрессивное человечество приняло решение договориться о том, что это не должно повториться, что нужно в документе закрепить, что права человека - в первую очередь право на жизнь, право на человеческое достоинство, на труд и так далее - являются незыблемыми.

"Человек без прав, он и не человек. Поэтому очень важно было признать, что от рождения человек равен. И его достоинство и равенство со всеми нужно уважать", - подчеркнула собеседница агентства.