В Россотрудничестве заявили о желании открыть больше Русских домов в Африке

Как отметил замруководителя организации Павел Шевцов, нужно понимать, что этот процесс может быть долгим

КАИР, 10 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Россотрудничество заинтересовано в том, чтобы открыть больше новых Русских домов в странах Африки. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя организации Павел Шевцов.

"Мы хотели бы открыть как можно больше центров Россотрудничества на Африканском континенте. Стоит, конечно, понимать, что это процесс небыстрый, он требует заключения межправсоглашений, проработки со стороны министерств иностранных дел, министерств финансов. Однако мы находимся на этом пути и, конечно, хотели бы открывать новые центры", - сообщил он.

О каких именно странах может идти речь, Шевцов не уточнил, однако отметил, что появление в любом государстве Русского дома способствует тому, что вокруг него "собираются люди, которые начинают изучать русский язык, знакомятся с русской культурой, влюбляются в Россию и хотят взаимодействовать с ней в будущем".

Замглавы Россотрудничества также подчеркнул, что в течение последних двух лет организация наращивает число совместных проектов с африканскими странами, включая мероприятия, "посвященные робототехнике, искусственному интеллекту и информационным технологиям". "Мы считаем сотрудничество с Африкой в гуманитарной сфере крайне перспективным и потому из года в год не только увеличиваем число мероприятий, но и делаем их более содержательными и проработанными", - резюмировал Шевцов.

На территории Африки расположены девять Русских домов: два из них находятся в Египте, а остальные - в ДР Конго, Замбии, Марокко, Танзании, Тунисе, Эфиопии и ЮАР.