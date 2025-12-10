Трансляция

Выступление Лаврова на пленарном заседании СФ. Видеотрансляция завершена

Мероприятие посвящено актуальным вопросам внешней политики России

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил во время "Часа правительства" на пленарном заседании Совета Федерации.

Мероприятие посвящено актуальным вопросам внешней политики РФ.

Лавров отметил, что российская сторона ценит стремление президента США Дональда Трампа к диалогу для разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем, добавив, что Москва и Вашингтон условились продолжить работу по урегулированию украинского кризиса.

По словам главы российского МИД, Брюссель и Лондон в "безнадежной политической слепоте" тешат себя иллюзиями победить Россию, однако РФ не собирается воевать с Европой. Он предупредил, что РФ будет отвечать в случае размещения военных из Европы на Украине, этот ответ уже готов.

Отдельно Министр иностранных дел России выразил признательность Пхеньяну за союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков.