Шойгу: "зародыши НАТО" на Востоке создают угрозы РФ и всему региону

Секретарь Совета безопасности России считает, что они создаются не для чего-то, а против кого-то

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. "Зародыши НАТО", которые появляются на Востоке, несут дополнительные угрозы РФ и в целом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Мы видим появление так называемых - кто-то их называет "структуры малой геометрии", кто-то "малыми формами", по-разному их можно называть, - но это такие зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно, постепенно здесь начинают проявляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз, угроз в том числе и нашей стране, и в целом АСЕАН", - сказал Шойгу журналистам.

"Они же создаются не для чего-то, а против кого-то. Здесь только остается понять и определить, против кого это все происходит", - отметил он.

Подводя итоги работы российской делегации в Ханое, секретарь Совбеза отметил, что тема безопасности в регионе предметно обсуждалась. "И здесь, конечно, нас в первую очередь волнует, интересует такая асеаноцентричность, чтобы сохранить АСЕАН в том виде, в котором сегодня есть, сохранить контакты Россия - АСЕАН, встречи руководителей, отвечающих за вопросы национальной безопасности России и АСЕАН. Мы, конечно, хотели бы продолжать это все", - подчеркнул Шойгу.