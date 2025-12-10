Шойгу: Россия ждет ответа на свои предложения по СНВ

Идеи РФ могут остановить негативное движение в сфере безопасности, считает секретарь Совета безопасности РФ

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу считает, что российские предложения по стратегическим наступательным вооружениям способны остановить имеющееся движение по разрушению системы безопасности.

"У нас остается меньше 100 дней до завершения соглашения СНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС). Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа", - сказал Шойгу журналистам.

"Я думаю, что те предложения, которые есть, дают возможность все-таки остановить вот это разрушительное движение, которое есть", - отметил секретарь СБ РФ.

Он обратил внимание на предложения президента РФ Владимира Путина по созданию системы равной и неделимой безопасности, которые касаются всех регионов. По мнению Шойгу, эти идеи особенно важны сейчас, когда "общая архитектура в целом в мире по безопасности постепенно даже не разлагается, а разрушается". Для примера секретарь СБ привел также отказ от соглашения по ракетам средней и меньшей дальности.

"Безопасность одной стороны не должна быть обеспечена за счет безопасности или увеличения опасности другой стороны", - уверен Шойгу.