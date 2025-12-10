Шойгу: Россия не может оставлять без внимания воинственную политику Японии

Секретарь Совбеза обратил внимание на "почти постоянные провокации", в частности, учения, которые проходят нарочито у берегов РФ

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Россия не может оставлять без внимания воинственную политику Японии и учения, которые проходят у берегов РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Он обратил внимание на "почти постоянные провокации". "За достаточно короткий период, совсем небольшой промежуток времени, Япония прошла [путь] от страны, которая не могла иметь свои вооруженные силы, до сегодняшних решений, призывов нового премьер-министра о том, что военный бюджет должен составлять 2%", - констатировал Шойгу. По его мнению, "2% - это же не просто так". "Два процента - это те самые два процента, которые предусмотрены были до появления Дональда Трампа как президента Соединенных Штатов, пока он не установил пять процентов. Это такой натовский процент. Следовательно, Япония шаг за шагом движется туда", - указал секретарь СБ РФ. "Мы, конечно, не можем оставлять без внимания появление новых средств поражения здесь, оставленных после учений теми же Соединенными Штатами, я имею в виду ракеты. Появление решений по постановке ракет на корабли Японии", - подчеркнул Шойгу.

"Когда мы видим активизацию учений, которые происходят здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда мы видим, что нарочито прямо у [наших] берегов проходят эскадры кораблей, в проливах, где, в общем, им особенно делать нечего, то, конечно, это не может не настораживать", - отметил секретарь российского Совбеза.