Шойгу: цветные революции происходят после появления финансируемых Западом НПО

Все больше государств начинают убеждаться в том, что это вопрос, требующий постоянного внимания, отметил секретарь Совета безопасности РФ

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Предвестниками цветных революций всегда является появление неправительственных организаций, финансируемых Западом, и активное влияние на молодежь. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Это уже где-то становится привычным, но оно не должно быть таковым. Я имею в виду цветные революцию. Мы говорим и предупреждаем, что мы сегодня уже знаем и понимаем, что является предвестниками таких революций. Это появление разного рода неправительственных организаций, НПО, финансируемых Западом", - сказал Шойгу журналистам.

По его мнению, еще один фактор - "это, безусловно, и проявление большей информационной доступности в тех или иных странах". "И, конечно, все больше и больше специалистов, государств, правительств начинают убеждаться в том, что это вопрос, требующий постоянного внимания", - заметил секретарь СБ РФ. "Но, во всяком случае, те последние события, которые происходили в мире, они не происходили без информационного вмешательства активного в дела государства, влияния на молодежь, влияния на студенчество", - подчеркнул он.