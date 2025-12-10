СФ ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники

Согласно документу, установленный порядок будет использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гумпомощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по договоренности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга.

Как отмечают авторы документа, соглашение упорядочит не только отправку военных и техники, но и их материальное обеспечение. Установленный порядок будет использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по договоренности.

Ратификация документа упростит взаимное использование воздушного пространства двух стран и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга. Кроме того, соглашение укрепит сотрудничество государств в военной сфере.