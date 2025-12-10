Лавров: РФ признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области

Москва видит большие перспективы в развитии двусторонних отношений в самых различных областях, подчеркнул глава МИД России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва искренне признательна Пхеньяну за союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Искренне признательны корейским друзьям за союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков. И в целом видим большие перспективы в развитии двусторонних отношений в самых различных областях, а также в совместных действиях в рамках Организации Объединенных Наций", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Россия развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с КНДР на основе соответствующего договора, подписанного лидерами двух стран летом 2024 года.