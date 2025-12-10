Лавров: Европа искусственно сдерживает мирный процесс по Украине

Европейские страны пытаются всячески науськивать Владимира Зеленского и членов его режима для того, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца, подчеркнул глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны искусственно сдерживают мирный процесс по ситуации вокруг Украины, науськивая Владимира Зеленского на продолжение боевых действий. Но Запад не един в своих подходах к урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Запад не един [по украинскому урегулированию], и это лишний раз подтверждается по событиям последних дней, когда президент [США Дональд] Трамп в одном из своих интервью принципиально оценил действия Европы по искусственному сдерживанию договоренностей, которые вполне могли бы быть достигнуты по украинскому урегулированию, обеспечивая ликвидацию тех самых первопричин, которые являются главным препятствием на этом пути, - отметил министр. - Но Европа искусственно сдерживает этот процесс, пытается всячески науськивать украинского руководителя так называемого, членов его режима, для того чтобы они не прекращали воевать "до последнего украинца". Правда, не хватает денег".

Как подчеркнул Лавров, на "идеологическую заряженность" Европы в контексте украинского кризиса все заметнее влияют финансовые соображения.

"Потому что, кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны. Это при всем при том, что все больше стран, в том числе и целый ряд членов Евросоюза, и оппозиционные партии в странах ЕС и НАТО, признают бессмысленность и бесперспективность продолжения этой политики", - указал глава российской дипломатии.