Лавров: Трамп единственный на Западе понимает первопричины кризиса на Украине

В Вашингтоне проявляют нетерпеливость в связи с позицией ЕС по урегулированию, заявил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп единственный из лидеров на Западе стал проявлять понимание первопричин ситуации на Украине. В Вашингтоне проявляют нетерпеливость в связи с позицией ЕС по урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Но и на этом фоне все большую нетерпеливость проявляют Соединенные Штаты, прежде всего президент Трамп, который, как я уже сказал, единственный из всех западных лидеров, сразу после прихода в Белый дом в январе этого года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной, которые лежат в основе тех действий, враждебных против Российской Федерации, которые Запад и предшественник Трампа [экс-президент США Джо] Байден и его европейские подручные вынашивали долгие годы", - сказал он.

По словам Лаврова, "сейчас наступает кульминация всей этой истории". "И то, что президент Трамп согласился, проанализировав ситуацию, с тем, что первопричины, обозначенные Россией, действительно должны быть ликвидированы - это и недопустимость вовлечения Украины в НАТО, и необходимость вернуть из-под власти украинского режима людей, чьи права были растоптаны, пришедшими к власти в результате госпереворота 2014 года путчистами, - это сейчас обсуждается активно", - подчеркнул он.

Как отметил министр, "единственный западный лидер, который заботится о правах человека в данной ситуации, получается, тоже Дональд Трамп".