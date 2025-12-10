Лавров: в инициативах США говорится об обеспечении прав нацменьшинств на Украине

Также в предложениях сказано о необходимости обеспечить религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. В предложениях США, с которыми приезжал в Москву спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, говорится о необходимости обеспечения прав национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"В тех предложениях - надеюсь, не раскрываю большого секрета, - которые Стивен Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], специально сказано о необходимости обеспечить на Украине - там, что останется от Украины, - права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами", - отметил Лавров.

"Хорошо, что мы об этом сейчас говорим, потому что очень показательно, что поправки к этому американскому документу - я понимаю, что они пока носят закрытый характер, но тем не менее про права человека секретничать нельзя, - так вот, процитированные предложения американской стороны по обеспечению всех международных обязательств Украины в отношении прав человека и религиозных прав в европейской интерпретации были переделаны", - отметил министр, указав, что в ней содержался призыв к Украине "выполнять все нормы в отношении меньшинств и религиозных свобод, которые приняты в Европейском союзе".

"Как говорится, почувствуйте разницу. Вот эта мания непогрешимости и уверенность в том, что все, что делают именно европейцы, является на голову выше всех традиций, норм, законов остального мира, - это, конечно, одна из тех причин, по которой президент [США Дональд] Трамп и его соратники все чаще и чаще говорят о глубочайшем кризисе Евросоюза и о том, что он движется явно не в том направлении, которого требуют реалии многополярности", - подчеркнул Лавров.