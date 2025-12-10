Лавров: отношения РФ и КНР служат значимым фактором стабильности в мире

Глава МИД России отметил "особое значение российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российско-китайские отношения служат значимым стабилизирующим фактором на международной арене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Сегодня дипломатический тандем Москвы и Пекина выступает значимым фактором глобальной стратегической стабильности и устойчивости нарождающегося многополярного мира", - сказал министр. Он отметил "особое значение российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

"Трудно переоценить доверительный диалог на высшем уровне - то, что наши китайские друзья называют дипломатией лидеров", - указал Лавров. Он напомнил, что в мае Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы посетил председатель КНР Си Цзиньпин, а в сентябре состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Китай с посещением парада, приуроченного к юбилею окончания Второй мировой войны.

"Совместные празднования 80-летий Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом глубоко символичны, именно наши страны сыграли в этих великих событиях прошлого века решающую роль", - подчеркнул глава МИД РФ.