Лавров: некоторым западным элитам приходит озарение в вопросе нового мироустройства

Глава МИД РФ обратил внимание, что Россия уже после Мюнхенской конференции 2007 года говорила о необратимости становления мира многополярным

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Озарение в вопросе необратимости установления нового многополярного мироустройства и невозможности торможения этого процесса приходит к некоторым западным элитам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Министр обратил внимание, что Россия уже после Мюнхенской конференции 2007 года говорила о необратимости становления мира многополярным и бессмысленности попыток торможения этого объективного исторического процесса.

"А теперь с нами солидализируется все больше и больше участников международных отношений, - заметил Лавров. - Озарение приходит и к некоторым западным элитам, кто воспринимает многополярность как угрозу, вызов своему нынешнему привилегированному положению".