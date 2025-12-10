Шойгу назвал Вьетнам приоритетом внешней политики России

Секретарь Совета безопасности России отметил, что РФ намерена развивать военное сотрудничество с этим государством

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Москва намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Ханоем, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом.

"В современных непростых международных условиях укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики. Настроены на продвижение взаимодействия по широкому спектру направлений, включая военное и военно-техническое сотрудничество", - сказал Шойгу.

Он обратил внимание на то, что в состав российской делегации входят представители Минобороны, ФСВТС, Рособоронэкспорта, которые "заинтересованы в плотной работе с вьетнамскими коллегами".

Шойгу передал министру национальной обороны Вьетнама "привет и наилучшие пожелания" от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что РФ и Вьетнам "связывают отношения подлинной дружбы и боевого братства".

Секретарь СБ РФ напомнил об инициативе Путина о формировании в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. "Ее составной частью видим укрепление асеаноцентричной системы в Юго-Восточной Азии, одним из ключевых механизмов которой является Совещание министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами", - указал Шойгу.

"Нацелены на дальнейшее комплексное развитие сотрудничества с Вьетнамом в областях обороны и безопасности, являющихся ключевой опорой всеобъемлющего стратегического партнерства между странами", - повторил секретарь российского Совбеза.