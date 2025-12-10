Лавров: РФ рассчитывает, что ООН объявит 14 декабря днем борьбы с колониализмом

Этот шаг "позволит придать еще более системный характер продвижению антиколониальной, антинеоколониальной повестки, которая сегодня очень актуальна", подчеркнул глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия вместе с единомышленниками по ООН рассчитывает, что 14 декабря во Всемирной организации в ближайшее время будет объявлено Международным днем борьбы с колониализмом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Буквально через несколько дней, 14 декабря, мы будем отмечать 65-летие принятия по инициативе Советского Союза исторической декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Мы приняли необходимые меры, мобилизовав наших единомышленников и рассчитываем, что в ближайшее время 14 декабря будет объявлено в ООН Международным днем борьбы с колониализмом", - сказал министр.

По его словам, этот шаг "позволит придать еще более системный характер продвижению антиколониальной, антинеоколониальной повестки, которая сегодня очень актуальна". "МИД тесно сотрудничает с российской политической партией "Единая Россия", которая инициировала и играет ведущую роль в развитии международного движения "За свободу наций!", на регулярной основе проводит форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", - добавил Лавров.