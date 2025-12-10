Лавров: Москва работает над консолидацией многонационального Русского мира

Глава МИД отметил, что особое внимание уделяется реализации указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские власти работают над консолидацией многоконфессионального и многонационального Русского мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"На постоянном контроле и обеспечение прав российских граждан за рубежом, противодействие любым формам их дискриминации. Мы продолжаем работать над консолидацией многонационального, многоконфессионального Русского мира, защищая позиции русского языка, культурно-исторического наследия нашей страны", - сказал министр.

Он отметил, что особое внимание уделяется реализации указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. "И неоценимую поддержку в этом нам оказывают представители традиционных российских конфессий и региональных властей", - добавил Лавров.