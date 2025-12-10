Лавров: РФ будет требовать от ООН прекращения игры в "одни украинские ворота"

Ведущие позиции Секретариата просто приватизированы на Запад, отметил глава МИД России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия намерена требовать от Организации Объединенных Наций (ООН) перестать играть в "одни украинские ворота". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы, конечно, будем требовать от ООН, чтобы она перестала играть в одни ворота, в украинские, перестала украинизировать, в том числе и деятельность Секретариата, где ведущие позиции просто приватизированы на Запад, и у них вся политика диктуется членами НАТО и Евросоюза по большому счету. Все ключевые посты", - сказал министр.