Лавров заявил о необходимости добиться экономической справедливости в мире

Освободиться экономически в современной взаимозависимой экономике очень трудно, отметил глава МИД России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стремление добиться экономической справедливости важно в современном мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Сейчас мы, общаясь с африканскими друзьями, просто ощущаем все большее и большее стремление добиться вот этой экономической справедливости, не то, что освобождения, освободиться экономически в современной взаимозависимой экономике очень трудно, но [добиться] экономической справедливости", - сказал министр

"Наверное, это, вы знаете, второе пробуждение Африки уже теперь в борьбе за свои законные хозяйственные интересы в мировой экономике", - добавил он.