СФ одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

В случае подписания его президентом, норма будет действовать в течение всего года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании принятый Госдумой закон, который уточняет порядок назначения штрафа за неуведомление военкомата о переезде. В случае подписания закона президентом норма будет действовать в течение всего года, а не только в период призыва, как прежде.

Отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, влечет за собой штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Инициатором нормы выступила группа депутатов во главе с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Ее целью было приведение в соответствии с законом о круглогодичном призыве и других законодательных актов.

С 1 января 2026 года для распределения нагрузки на военкоматы призыв будет проводиться не весной и осенью, как прежде, а в течение всего года. При этом отправка призывников в войска сохранится дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В течение всего года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.