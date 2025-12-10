Матвиенко заявила о росте числа дружественных России стран

РФ остается в числе лидеров по продвижению строительства многополярного мира, отметила председатель Совфеда

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия остается в числе лидеров строительства многополярного мира, несмотря на все сложности, количество дружественных ей стран растет. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Коллеги, при всех сложностях, которые сегодня есть и которые переживает наша страна, <...> Россия остается в числе лидеров по продвижению строительства многополярного мира. Количество дружественных стран России растет, никакой изоляции России по определению не существует", - сказала Матвиенко.

Также она отметила, что сенаторы, развивая межпарламентское сотрудничество и участвуя в международных парламентских организациях, стараются вносить свой вклад в укрепление двусторонних межгосударственных отношений и продвигать интересы страны на международных площадках.