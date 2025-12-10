ГД снизила до 14 лет возраст, в котором нужно принести присягу гражданина РФ

Авторы инициативы объяснили, что нововведения повысят патриотический дух и осознанность в отношении обязательств соблюдать Конституцию и законодательство России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет.

Документ на рассмотрение палаты парламента внесли члены думского комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым, в первом чтении законопроект был принят в феврале этого года. Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации".

Согласно действующим нормам, лица, которые становятся гражданами РФ, должны принести присягу. Однако от этой обязанности в том числе освобождаются те, кому еще не исполнилось 18 лет. Авторы инициативы предлагают снизить этот возрастной порог до 14 лет. Они объяснили, что нововведения повысят патриотический дух и осознанность в отношении обязательств соблюдать Конституцию и законодательство России.

Закон предусматривает и другие изменения. Решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина РФ. Если человек не принес присягу в течение года, решение о приеме в гражданство считается недействительным с момента его принятия. Авторы инициативы предлагают расширить это положение и установить, что решение о приеме в гражданство РФ также будет аннулировано с момента принятия, если человек изначально отказался приносить присягу.

Кроме того, документ предусматривает, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек умер до принесения присяги. Если закон подпишет президент России, нововведения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.