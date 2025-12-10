Чуйченко: восстание декабристов было не прогрессом, а регрессом

По мнению министра юстиции РФ, помыслы и поступки декабристов в целом сложно соотнести с понятиями чести и благородства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Произошедшее 200 лет назад восстание декабристов на Сенатской площади 14 декабря было не прогрессом, а регрессом в российской истории. Такое мнение выразил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на проходящей в Минюсте научно-практической конференции "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".

Что объединяло декабристов?

"Отвечая на вопрос, который мы задали участникам конференции: что такое восстание декабристов для России? На мой взгляд, это - не прогресс, это - регресс. Потому что все предпосылки для реформ в России были. И не будь восстания, реформы бы состоялись раньше", - подчеркнул министр.

По его словам, можно "говорить в том числе и о жажде справедливости, которая безусловно была в помыслах мятежников". Так, лучший друг Пушкина Иван Пущин в какой-то момент принял решение оставить блестящую военную службу и устроится в Уголовную палату. Затем он стал судьей Московского надворного суда, действительно надеясь принести пользу. "В то время судейская служба являлась самой презренной и унизительной, а суды были средоточием коррупции. Так что можно говорить о такой своеобразной попытке Пущина хотя бы точечно исправить ситуацию и привлечь внимание к системным проблемам своим собственным примером", - заметил Чуйченко.

По мнению Чуйченко, несмотря на такие положительные исторические сюжеты, помыслы и поступки декабристов в целом сложно соотнести с понятиями чести и благородства. "Например, возьмем создателя всем известной "Русской правды" Павла Пестеля. Интересно, что автор "Русской правды" был немцем, исповедующим лютеранство, и на следствии попросил, чтобы его допрашивали на французском или немецком языке. <...> По своей сущности он был последовательным революционным макиавеллистом, желал уничтожения царской династии в самом прямом смысле. При этом, конечно же, не своими руками. Очевидно, что вместе с устаревшими, по мнению Пестеля, основами правового порядка он без какого-либо душевного трепета отвергал и фундаментальные общечеловеческие ценности, нормы морали. Даже его коллеги по тайным обществам сравнивали его с Наполеоном и откровенно боялись его. По этой причине, кстати, не состоялось объединение двух тайных обществ, впоследствии названных Северным и Южным", - сказал Чуйченко.

Он напомнил, что среди идей Пестеля было и "создание шпионской сети для контроля ненадлежащих настроений в обществе или радикальное решение национального вопроса".

Причины восстания

По словам министра, среди декабристов были люди разных воззрений и убеждений. "Однако, в их движении решительность и готовность к оправданию самых неблаговидных способов достижения собственных целей порой шла рука об руку с серьезными проблемами в части отсутствия какой-либо нравственной дисциплины. <...> Какова же причина, побудившая молодых людей, блиставших в великосветских салонах, пойти против существующей власти? Михаил Фонвизин, один из основателей так называемого Северного общества, подчеркивает: "Великие события Отечественной войны, оставя глубокие впечатления, произвели беспокойное желание деятельности", - заметил Чуйченко.

Ложь декабристов

Глава Минюста напомнил, что после смерти Александра I занять трон должен был его брат Константин, однако он отказался от престола в пользу младшего брата Николая. Об этом не было объявлено публично, и присяга на верность была принесена Константину. Возникла необходимость провести церемонию переприсяги. Она была назначена на 14 декабря 1825 года.

Чуйченко привел слова руководителя восстания, полковника Генерального штаба Сергея Трубецкого: "никакой другой случай не мог быть благоприятнее для приведения в исполнение намерения тайного общества". При этом сам Трубецкой 14 декабря на Сенатской площади так и не появился, объяснив это тем, что понял, что "изменение образа правления насильственным образом есть дело страшное, которое неминуемо повлечет за собою все ужасы Французской революции".

"Заговорщики планировали вывести войска к зданию Сената и зачитать Манифест к русскому народу, согласно которому упразднялись самодержавие и крепостное право, вводились гражданские свободы, устанавливалась конституция. Но это была задача просвещенных "верхов", а "низы" даже слова такого не слышали: "конституция". Уже один тот факт, что простым солдатам на Сенатской площади декабристы просто лгали, говорит о многом. Так Александр Беляев в своей книге "Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном" писал: "Все наши офицеры постоянно внушали солдатам, что они не бунтовщики, а люди, честно исполняющие долг присяги…", - рассказал министр.