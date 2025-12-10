Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с наводнениями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в начале встречи со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто выразил ему слова сочувствия в связи с обрушившимся на страну наводнением.

"Прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнениями и жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна", - сказал российский лидер.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца ноября. Согласно последним данным, в результате удара стихии погибли как минимум 950 человек, еще 274 числятся пропавшими без вести. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.